Официальные фото Nothing Phone (2) утекли в Сеть за неделю до анонса

И дело не только в ролике MKBHD, опубликованном накануне. Так, известный инсайдер Эван Бласс опубликовал подборку официальных промо-материалов о новом устройстве раньше самой компании Nothing.

В этом наборе представлены пресс-снимки смартфона со всех ракурсов, а также несколько стильных постеров с живыми фотографиями. Отмечается, что компания решила внести некоторые изменения в цветовую палитру, представив не черный, а графитовый вариант вместе с белым.