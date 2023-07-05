Официальные фото Nothing Phone (2) утекли в Сеть за неделю до анонса

10:43, 05 июля 2023
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Официальные фото Nothing Phone (2) утекли в Сеть за неделю до анонсаНовый графитовый цвет вновь подтвердился
Премьера Nothing Phone (2) состоится через неделю, но уже сегодня у нас есть возможность взглянуть на аппарат вживую.
И дело не только в ролике MKBHD, опубликованном накануне. Так, известный инсайдер Эван Бласс опубликовал подборку официальных промо-материалов о новом устройстве раньше самой компании Nothing.
В этом наборе представлены пресс-снимки смартфона со всех ракурсов, а также несколько стильных постеров с живыми фотографиями. Отмечается, что компания решила внести некоторые изменения в цветовую палитру, представив не черный, а графитовый вариант вместе с белым.
На официальном сайте бренда также был опубликован заключительный постер.
Напомним, что презентация Nothing Phone (2) состоится 11 июля в 18:00 по московскому времени.