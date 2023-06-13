Официальные фото раскрыли необычный внешний вид OnePlus Nord 3

Официальные фото раскрыли необычный внешний вид OnePlus Nord 3Особенно интересен блок основной камеры
OnePlus готовит к выпуску свою новую модель смартфона — OnePlus Nord 3, которая к тому же скоро появится в Европе.
Что интересно, OnePlus Nord 3, предположительно, является тем же устройством, что и уже выпущенный OnePlus Ace 2V. Его релиз в Китае состоялся ещё несколько месяцев назад.
В свою очередь немецкое издание WinFuture опубликовало маркетинговые рендеры OnePlus Nord 3, которые показали, что смартфон будет оснащён 6,74-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 1240 x 2772 пикселей и частотой обновления 120 Гц.
Внутри устройства будет установлен чип Dimensity 9000 от MediaTek. Для памяти будет доступно два варианта конфигурации: 8/128 ГБ и 16 ГБ/256 ГБ.
На задней панели смартфона установят основную камеру на 50 Мп, сверхширокоугольную камеру с разрешением 8 Мп и 2-мегапиксельную макрокамеру. Фронтальная камера с разрешением 16 Мп предназначена для селфи и видеочатов.