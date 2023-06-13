Официальные фото раскрыли необычный внешний вид OnePlus Nord 3

Что интересно, OnePlus Nord 3, предположительно, является тем же устройством, что и уже выпущенный OnePlus Ace 2V. Его релиз в Китае состоялся ещё несколько месяцев назад.

В свою очередь немецкое издание WinFuture опубликовало маркетинговые рендеры OnePlus Nord 3, которые показали, что смартфон будет оснащён 6,74-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 1240 x 2772 пикселей и частотой обновления 120 Гц.