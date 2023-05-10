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22:31, 10 мая 2023
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Официальные фото складного Motorola Razr 40 слили в Сеть задолго до анонса

Выглядит симпатично, но без сюрпризов

В будущем Motorola должна представить новую серию смартфонов — Moto Razr 40.

Компания Motorola намекнула на выпуск сразу двух складных телефонов премиум-класса. Старшая модель, скорее всего, будет называться Moto Razr 40 Ultra, а младшая — Razr 40.

И вот, за какое-то время до презентации, MySmartPrice поделился сведениями о дизайне и характеристиках Moto Razr 40. Утечки показали, что новинка будет доступна в нескольких цветах с веганской кожаной отделкой в оливково-зелёном, фиолетовом и кремовом оттенках.

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Фото: MySmartPrice

Razr 40 получит экран меньшего размера по сравнению с моделью Ultra. Похоже, внешний дисплей базовой модели будет схож с внешним экраном Galaxy Z Flip 4.

Остальные подробности о Moto Razr 40 пока не раскрыты. А это оставляет простор для гаданий и предположений.

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