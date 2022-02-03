Официальные изображения недорогого Samsung Galaxy A52 раскрыли внешний вид смартфона

Официальные изображения недорогого Samsung Galaxy A52 раскрыли внешний вид смартфонаА цена и вправду приятно удивит на фоне конкурентов-флагманов
И если ранее об устройстве ходили лишь слухи, то теперь появились качественные подтверждения тому, как именно будет выглядеть новинка. Так, наши коллеги из WinFuture опубликовали официальные рендеры девайса.
Судя по ним, телефон получит узнаваемый дизайн, присущий большинству последних смартфонов Samsung. При этом более давние утечки также гласили, что Galaxy A53 5G получит 6,5-дюймовый FullHD+ AMOLED-дисплей. Частота его обновления составит 120 Гц, при этом 32 Мп фронтальная скроется в аккуратном вырезе по центру.
Основная камера сможет похвастаться квадромодулем на 64, 12, 5 и 5 Мп. В основу телефона ляжет чип Exynos 1200, оперативной памяти ожидается от 6 до 8 ГБ, а постоянно — от 128 ГБ. Ну и аккумулятор — его ёмкость, вроде как, составит 5000 мАч. При этом найдётся место и поддержке 25 Вт быстрой зарядки.
Ожидается, что цена Samsung Galaxy A53 5G будет начинаться от 460 евро (40 тыс рублей).