Официальные изображения недорогого Samsung Galaxy A52 раскрыли внешний вид смартфона

И если ранее об устройстве ходили лишь слухи, то теперь появились качественные подтверждения тому, как именно будет выглядеть новинка. Так, наши коллеги из WinFuture опубликовали официальные рендеры девайса.

Судя по ним, телефон получит узнаваемый дизайн, присущий большинству последних смартфонов Samsung. При этом более давние утечки также гласили, что Galaxy A53 5G получит 6,5-дюймовый FullHD+ AMOLED-дисплей. Частота его обновления составит 120 Гц, при этом 32 Мп фронтальная скроется в аккуратном вырезе по центру.