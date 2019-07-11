Официальные изображения Samsung Galaxy Note 10 утекли до анонса

Так, судя по изображению Galaxy Note 10, смартфон будет представлен в двух цветах: в черном (со стилусом того же цвета) и красивом градиентном сером (на этот раз со стилусом синего цвета). Также устройство получит Infinity-O дисплей, как в последних Samsung Galaxy S10, только фронтальная камера расположится не сбоку, а прямо по центру. Также хочется отметить очень красивые тонкие рамки смартфона. Единственное, что немного портит общую картину, это более толстая нижняя рамка в сравнению с боковыми и верхней. Задняя часть устройства не блещет оригинальностью — тройная основная камера и логотип компании. Все как у всех. То же самое можно сказать и об известных на сегодняшний день характеристиках новенького Galaxy Note 10: смартфон получит процессор Snapdragon 855 или Exynos 9825 в зависимости от региона, также большой 6,3-дюймовый Super AMOLED-дисплей и различные конфигурации памяти. Кроме того, будет доступна и версия Note 10+.