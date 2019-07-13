Официальные изображения Samsung Galaxy Note 10+ и часов Watch Active 2 обещают парный запуск

Они выполнены в схожем стиле и подтверждают официальные названия, под которыми устройства появятся в продаже в магазинах. Хорошо заметны основные отличия дизайна моделей. У Samsung Galaxy Note 10+ практически полностью отсутствуют рамки дисплея и фронтальная камера расположена в отверстии по центру, а Watch Active 2 используют сходный с предшественником круглый дизайн без вращающегося безеля.

Как ожидается, Watch Active 2 будут представлены корейским производителем одновременно с серией фаблетов Galaxy Note 10 на пресс-мероприятии, назначенном на 7 августа 2019 года.