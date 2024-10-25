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Опубликовано 25 октября 2024, 07:08
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Официальные постеры неанонсированных флагманов Xiaomi 15 и 15 Pro утекли в сеть

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Недавно в сеть попали официальные постеры ещё не анонсированных флагманов Xiaomi 15 и 15 Pro, раскрывая их дизайн и некоторые характеристики.
Официальные постеры неанонсированных флагманов Xiaomi 15 и 15 Pro утекли в сеть
© YouTube

Оба смартфона имеют похожий внешний вид, но есть некоторые различия. У Xiaomi 15 плоский экран, а у версии Pro — скруглённые края дисплея.

Новинки имеют металлическую рамку, однако Xiaomi 15 Pro также оснащён перископическим модулем камеры. Xiaomi 15 оборудован 6.36-дюймовым AMOLED-дисплеем с тонкими рамками толщиной 1.38 мм.

Камера смартфона имеет диафрагму от f/1.62 до f/2.2 и фокусное расстояние от 14 до 60 мм.

Официальные постеры неанонсированных флагманов Xiaomi 15 и 15 Pro утекли в сеть
© YouTube

Модель Pro немного толще — 8.35 мм — и весит 213 граммов. Оба смартфона оснащены ультразвуковым датчиком отпечатков пальцев, мощным процессором Qualcomm Snapdragon 8 Elite и работают на операционной системе HyperOS 2.

Ожидается, что Xiaomi 15 появится на международном рынке, а версия Pro останется эксклюзивной для Китая.

В 2025 году компания планирует выпустить модель Ultra, которая также будет доступна на мировом рынке.

Источник:YouTube
Автор:Булат Кармак
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