Официальные постеры неанонсированных флагманов Xiaomi 15 и 15 Pro утекли в сеть

Официальные постеры неанонсированных флагманов Xiaomi 15 и 15 Pro утекли в сетьЭто мы ждем
Оба смартфона имеют похожий внешний вид, но есть некоторые различия. У Xiaomi 15 плоский экран, а у версии Pro — скруглённые края дисплея.
Новинки имеют металлическую рамку, однако Xiaomi 15 Pro также оснащён перископическим модулем камеры. Xiaomi 15 оборудован 6.36-дюймовым AMOLED-дисплеем с тонкими рамками толщиной 1.38 мм.
Камера смартфона имеет диафрагму от f/1.62 до f/2.2 и фокусное расстояние от 14 до 60 мм.
Модель Pro немного толще — 8.35 мм — и весит 213 граммов. Оба смартфона оснащены ультразвуковым датчиком отпечатков пальцев, мощным процессором Qualcomm Snapdragon 8 Elite и работают на операционной системе HyperOS 2.
Ожидается, что Xiaomi 15 появится на международном рынке, а версия Pro останется эксклюзивной для Китая.
В 2025 году компания планирует выпустить модель Ultra, которая также будет доступна на мировом рынке.