Официальные постеры неанонсированных флагманов Xiaomi 15 и 15 Pro утекли в сеть

Оба смартфона имеют похожий внешний вид, но есть некоторые различия. У Xiaomi 15 плоский экран, а у версии Pro — скруглённые края дисплея.

Новинки имеют металлическую рамку, однако Xiaomi 15 Pro также оснащён перископическим модулем камеры. Xiaomi 15 оборудован 6.36-дюймовым AMOLED-дисплеем с тонкими рамками толщиной 1.38 мм.

Камера смартфона имеет диафрагму от f/1.62 до f/2.2 и фокусное расстояние от 14 до 60 мм.