Ситилинк начал продажи Xiaomi Black Shark в России

Один из крупнейших интернет-ритейлеров цифровой и бытовой техники «Ситилинк» объявил о начале продаж в России игрового смартфона Xiaomi Black Shark.
Смартфон получил многоуровневую систему охлаждения, которая отводит тепло от процессора и рассеивает его на площади до 600 мм2. По словам компании, в результате его нагрев снизился на 8° в сравнении с аналогами.
В комплект поставки входит док-станция со встроенным джойстиком. В России предлагается две версии — 6+64 ГБ за 34 990 рублей и 8+128 ГБ за 39 990 рублей.
Xiaomi Black Shark оснащается 5,99-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD+ (2160 х 1080 пикселей), сканером отпечатков пальцев в домашней кнопке, 20-мегапиксельной фронтальной камерой и двойной основной камерой на 12+20 Мп.
Аппаратной основой стал топовый процессор Qualcomm Snapdragon 845. Аккумулятор обладает ёмкостью 4000 мАч с технологией быстрой зарядки Quick Charge 3.0. Поддерживаются две SIM-карты, 4G VoLTE, Wi-Fi (802.11ac), Bluetooth 5, GPS и ГЛОНАСС, есть порт USB Type-C. Смартфон работает под операционной системой Android 8.1 Oreo. Размеры составляют 161,6 х 75,4 х 9,25 мм, а вес — 190 граммов.
UpDate: Представительство Xiaomi в России уточнило, что это не официальные продажи, а серый импорт.