Ситилинк начал продажи Xiaomi Black Shark в России

Один из крупнейших интернет-ритейлеров цифровой и бытовой техники «Ситилинк» объявил о начале продаж в России игрового смартфона Xiaomi Black Shark.

Смартфон получил многоуровневую систему охлаждения, которая отводит тепло от процессора и рассеивает его на площади до 600 мм2. По словам компании, в результате его нагрев снизился на 8° в сравнении с аналогами.

В комплект поставки входит док-станция со встроенным джойстиком. В России предлагается две версии — 6+64 ГБ за 34 990 рублей и 8+128 ГБ за 39 990 рублей.