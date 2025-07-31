Официальный аккаунт Apple случайно прорекламировал складной смартфон Samsung

Пост касался родительского контроля в App Store, но вместо фирменного видео Apple к нему почему-то прикрепили презентацию конкурента.

Компания уже отреагировала на инцидент, заявив, что «все публикации на аккаунте Apple Support являются контентом Apple» и сейчас они работают с Weibo, чтобы разобраться в причинах произошедшего.

Предварительно, причиной стала ошибка на стороне клиента Weibo, которая привела к наложению видео Samsung на текст Apple.