Официальный сайт MIUI рассекретил разработку флагманских Xiaomi Mi Mix 4 и Mi Note 11

Подробности о будущих релизах Xiaomi стали известны благодаря энтузиастам с XDA-Developers, которые решили покопаться в исходным кодах сайта MIUI, передаёт GSMArena. К сожалению, помимо самого факта разработки новинок, в исходниках ресурса не было никакой полезной информации.

И если о Xiaomi Mi Note 11 в сети нет никаких инсайдов, то про Mi Mix 4 известно, что именно этот смартфон может стать первым среди аппаратов Xiaomi, который получит поддисплейную фронтальную камеру. Также можно рассчитывать на использование в устройстве флагманского процессора Snapdragon 888 или, если смартфон выйдет во второй половине года, Snapdragon 888+.