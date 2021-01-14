Телефоны
Сегодня 05:33
Официальный сайт MIUI рассекретил разработку флагманских Xiaomi Mi Mix 4 и Mi Note 11
Последний и вовсе оказался сюрпризом для фанатов компании
Xiaomi Mi Mix — достаточно многострадальная линейка. Сначала компания представила Mix Alpha, который в конечном итоге так и не вышел. Затем же китайский бренд и вовсе как будто забыл о собственной безрамочной серии. Но, к счастью, компания всё же не забыла о ней. Так, официальный сайт MIUI рассекретил разработку не только флагманского Xiaomi Mi Mix 4, но и, внезапно, Mi Note 11 с MIUI 13.
Подробности о будущих релизах Xiaomi стали известны благодаря энтузиастам с XDA-Developers, которые решили покопаться в исходным кодах сайта MIUI, передаёт GSMArena. К сожалению, помимо самого факта разработки новинок, в исходниках ресурса не было никакой полезной информации.
И если о Xiaomi Mi Note 11 в сети нет никаких инсайдов, то про Mi Mix 4 известно, что именно этот смартфон может стать первым среди аппаратов Xiaomi, который получит поддисплейную фронтальную камеру. Также можно рассчитывать на использование в устройстве флагманского процессора Snapdragon 888 или, если смартфон выйдет во второй половине года, Snapdragon 888+.