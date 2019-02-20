Оглашены характеристики бюджетного Xiaomi Redmi 7

Федеральная комиссия по связи США (FCC) сертифицировала готовящийся к выпуску бюджетный смартфон Xiaomi Redmi 7, пока не представленный производителем официально.

На сайте ведомства появилась первая документация на модели с номерами M1810F6LG и M1810F6LH. Смартфон получил увеличенные по сравнению с предшественником габариты — 157 x 76 мм, что подтверждает выросшую диагональ дисплея. Предположительно, смартфон получит 6,2-дюймовый дисплей против прежнего 5,45-дюймового. Также ожидается повышение разрешения с HD+ до Full HD+.

Смартфон представлен в трёх версиях — 3 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной флеш-памяти, а также 3 ГБ + 64 ГБ и 4 ГБ + 64 ГБ. Поддерживаются Wi-Fi (802.11b/g/n), Bluetooth, GPS/ГЛОНАСС, LTE и FM-радио.

Интересно, что на схеме в документации у Redmi 7 изображена только одинарная основная камера, тогда как даже у прошлогоднего Redmi 6 была двойная. Смартфон работает под управлением фирменной оболочки MIUI 10.