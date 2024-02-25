Оказывается, Apple рассматривала разные «островные дизайны» вместо Dynamic Island

Оказывается, Apple рассматривала разные «островные дизайны» вместо Dynamic IslandК «острову» пришли не сразу
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Сначала рассматривался вариант с всплывающим у правого края дисплея окном, отображающим информацию о времени, состоянии сотового сигнала и сети Wi-Fi, уровнях заряда батареи, яркости и громкости. Но от этого концепта всё же отказались.
Второй дизайнерской версией был чёрный цвет для верхней части экрана. Предполагалось, что таким образом можно скрыть вырез, сделав его практически невидимым на контрастных OLED-дисплеях. И так можно было решить сразу две задачи: замаскировать вырез для общей эстетики и экономить заряд батареи, потому что благодаря такому подходу снижалось потребление заряда неиспользуемыми пикселями.
Но в итоге выбор был сделан в пользу Dynamic Island. Этот вариант пользовательского интерфейса позволил не просто отображать информацию в окне определённого размера, но это окошко изменяется в контексте конкретного события.