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Опубликовано 25 февраля 2024, 12:00
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Оказывается, Apple рассматривала разные «островные дизайны» вместо Dynamic Island

К «острову» пришли не сразу
Портал MacRumors сообщил, что прежде чем окончательно принять дизайнерскую концепцию динамического выреза Dynamic Island для iPhone, Apple экспериментировала с различными вариантами «островного дизайна».
Оказывается, Apple рассматривала разные «островные дизайны» вместо Dynamic Island

© Apple

Сначала рассматривался вариант с всплывающим у правого края дисплея окном, отображающим информацию о времени, состоянии сотового сигнала и сети Wi-Fi, уровнях заряда батареи, яркости и громкости. Но от этого концепта всё же отказались.

© Macrumors.com

Второй дизайнерской версией был чёрный цвет для верхней части экрана. Предполагалось, что таким образом можно скрыть вырез, сделав его практически невидимым на контрастных OLED-дисплеях. И так можно было решить сразу две задачи: замаскировать вырез для общей эстетики и экономить заряд батареи, потому что благодаря такому подходу снижалось потребление заряда неиспользуемыми пикселями.

© Macrumors.com

Но в итоге выбор был сделан в пользу Dynamic Island. Этот вариант пользовательского интерфейса позволил не просто отображать информацию в окне определённого размера, но это окошко изменяется в контексте конкретного события.

Источник:MacRumors
Автор:Андрей Кадуков
Теги:
#iPhone
,
#Dynamic island
,
#Apple
,
#интерфейс
,
#дизайн