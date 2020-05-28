Около двух миллиардов Android-смартфонов оказались под угрозой атаки хакеров

Стоит отметить, что что Stranghogg 2.0 работает абсолютно на всех устройствах, базирующихся на Android до десятой версии. А учитывая, что год назад, по словам Google, во всем мире было активно около 2,5 млрд Android-устройств, а на апрель 2020 года до Android 10 обновилось лишь 16% пользователей, то, выходит, под угрозой оказалось около 2 млрд человек.