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Около двух миллиардов Android-смартфонов оказались под угрозой атаки хакеров
Повезло лишь пользователям с устройствами на базе Android 10
Как стало известно, команда исследователей по части компьютерной безопасности Promon сумела обнаружить тот факт, что прямо сейчас около двух миллиардов Android-смартфонов оказались под угрозой атаки хакеров.
Так, новая уязвимость, названная Stranghogg 2.0, способна маскировать вредоносные приложения под видом абсолютно любых других “добропорядочных” Android-приложений. Таким образом, злоумышленники могут обманным путем вынудить пользователей выдавать им “опасные привилегии и различную важную информацию”.
Стоит отметить, что что Stranghogg 2.0 работает абсолютно на всех устройствах, базирующихся на Android до десятой версии. А учитывая, что год назад, по словам Google, во всем мире было активно около 2,5 млрд Android-устройств, а на апрель 2020 года до Android 10 обновилось лишь 16% пользователей, то, выходит, под угрозой оказалось около 2 млрд человек.