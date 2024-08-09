OLED-дисплей и защита IP64 дешевле $200: представлен Realme 13 4G

Устройство работает на процессоре Snapdragon 685 с 8 ГБ оперативной памяти и доступно в версиях с 128 ГБ и 256 ГБ постоянки, с возможностью расширения через microSD.

Батарея емкостью 5000 мАч поддерживает быструю зарядку 67 Вт, что позволяет зарядить устройство до 50% за 19 минут. Основная камера имеет разрешение 50 Мп с оптической стабилизацией изображения, а фронтальная камера — 16 Мп.