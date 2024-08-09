OLED-дисплей и защита IP64 дешевле $200: представлен Realme 13 4G

Опубликовано 09 августа 2024, 07:23
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OLED-дисплей и защита IP64 дешевле $200: представлен Realme 13 4GЦены очень приятные
Realme представила новый смартфон Realme 13 4G. Он оснащен 6.67-дюймовым OLED-дисплеем с частотой обновления 120 Гц и яркостью до 2000 нит.
Устройство работает на процессоре Snapdragon 685 с 8 ГБ оперативной памяти и доступно в версиях с 128 ГБ и 256 ГБ постоянки, с возможностью расширения через microSD.
Батарея емкостью 5000 мАч поддерживает быструю зарядку 67 Вт, что позволяет зарядить устройство до 50% за 19 минут. Основная камера имеет разрешение 50 Мп с оптической стабилизацией изображения, а фронтальная камера — 16 Мп.
Новинка получила защиту от пыли и воды по стандарту IP64. Realme 13 4G доступен в цветах Skyline Blue и Pioneer Green по цене около $187 за 128 ГБ версию и $199 за версию с 256 ГБ.