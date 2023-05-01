OLED-экран со 120 Гц, 12 ГБ оперативки и батарея 5000 мАч: Xiaomi представила долгожданный Redmi Note 12R Pro

Новинка отличается от прочих моделей серии новыми цветами и большим объёмом памяти. При этом устройство имеет те же характеристики и дизайн, что и Note 12 5G.

Так, смартфон оснастили 6,67-дюймовым OLED-экраном с разрешением FullHD+ и частотой обновления 120 Гц. Из коробки девайс работает под управлением Android 13 с установленной поверх фирменной оболочкой MIUI 14.

В основе Redmi Note 12R Pro лежит процессор Snapdragon 4 Gen 1. Пользователям доступна версия с 12 ГБ оперативной памяти LPDDR4x и 256 ГБ встроенной памяти UFS 2.2. Аккумулятор на 5000 мАч поддерживает быструю зарядку мощностью 33 Вт.

Девайс также получил 16-мегапиксельную фронтальную камеру. На задней панели располагаются 48-мегапиксельная основная камера, 2-мегапиксельная макрокамера и вспышка. Безопасность обеспечивает сканер отпечатков пальцев на боковой панели.

Xiaomi просит за новинку около $289, при этом предлагается она в трёх цветах: чёрном, белом и золотом.