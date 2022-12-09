Он даже обновится до Android 14: Samsung выпустила сверхдешёвый смартфон за 100 долларов

Устройство получило достаточно приятный 6,5-дюймовый PLS-дисплей с разрешением HD+. 5 Мп фронтальная камера в нём спрятана в вырезе форме капли. Основная при этом получила два модуля — на 13 и 2 Мп.

В основу смартфона лёг чип Helio P35 от MediaTek. Его дополняют 4 ГБ оперативной памяти (которые увеличиваются до 8 ГБ программным путём) и 128 ГБ памяти постоянной. Ёмкость аккумулятора в Galaxy M04 составляет 5000 мАч, а зарядка может похвастаться мощностью в 10 Вт.