OnePlus 12 оказался в 2 раза популярнее OnePlus 11 уже на этапе предзаказов

Продажи этих устройств начнутся 30 января 2024 года, но предварительные заказы уже ведутся. Заметно, что количество заказов первого дня на OnePlus 12 увеличилось на 212% по сравнению с OnePlus 11.

OnePlus 12 оснащен 6.82-дюймовым 2K AMOLED-дисплеем с максимальной яркостью 4500 нит. Включение чипа Display P1, разработанного OnePlus, улучшает качество изображения, снижая при этом энергопотребление.

В плане аппаратного обеспечения, OnePlus 12 работает на процессоре Snapdragon 8 Gen 3 и предлагает варианты до 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и до 512 ГБ хранилища UFS 4.0.

Также в нем есть независимый визуальный процессор X7 для улучшения игровой производительности.

Камера OnePlus 12 включает в себя 50-мегапиксельный сенсор Sony LYT-808, 64-мегапиксельный перископический телеобъектив OV64B с возможностью 3-кратного оптического и до 120-кратного цифрового зума, а также 48-мегапиксельную ультраширокоугольную камеру.

Для селфи предусмотрена 32-мегапиксельная фронтальная камера.

Устройство поддерживается батареей на 5400 мАч, поддерживающей такие функции, как быстрая зарядка 100 Вт SuperVOOC, беспроводная зарядка 50 Вт и обратная беспроводная зарядка.