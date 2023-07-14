OnePlus 12 первым из смартфонов производителя получит оптический зум 5x или даже лучше

Популярный инсайдер OnLeaks опубликовал эксклюзивные рендеры устройства, которые дают представление о его дизайне и новых функциях.

OnePlus 12 будет иметь элегантный глянцевый чёрный цвет. Одним из наиболее интересных нововведений будет расположение камер. В отличие от предыдущей модели, OnePlus 11, свежий флагман оснастят перископическим телеобъективом, выделяющимся чёрной полосой.

При этом как и любая другая камера с данной технологией приближения, нас ждёт как минимум 5-кратный оптический зум. А может и больше.

Камера для селфи также изменит своё расположение и переместится в центр устройства. Ожидается, что OnePlus 12 будет оснащён мощной тройной камерой: на 50 Мп (IMX9), ещё одной на 50 Мп и перископическим объективом Omnivision OV64B на 64 Мп.

В основу смартфона должен лечь процессор Snapdragon 8 Gen 3 от Qualcomm.

По оценкам экспертов, OnePlus 12 появится на рынке Китая в декабре 2023 года. Глобальный релиз ожидается в начале 2024-го.