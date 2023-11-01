OnePlus 12 пророчат звание «убийцы флагманов», как в старые-добрые времена

Смартфон, по слухам, получит рекордный по качеству дисплей, который может поставить под угрозу доминирование Samsung в этом сегменте.

Он обещает предложить лучшую цветопередачу, уровень защиты глаз, углы обзора, срок службы, а также сниженное энергопотребление и выдающуюся яркость в диапазоне 3000-4000 нит.

Кроме того, OnePlus 12 может получить выдающуюся камеру, которая технически может сделать его лучшим камерофоном на рынке. Схожая камера уже присутствует в складном смартфоне OnePlus Open, демонстрируя отличные результаты.

Ожидается, что OnePlus 12 будет оснащен аналогичной камерой, но с улучшенной обработкой изображений благодаря новому процессору Snapdragon 8 Gen 3.

Новинка также обещает предложить фантастический опыт использования благодаря быстрой зарядке, огромному аккумулятору на 5400 мАч и мощной аппаратной платформе. Однако конечная цена устройства остается под вопросом.

Если компании удастся удержать стоимость на уровне $700-800, то OnePlus 12 сможет серьезно конкурировать с другими премиальными флагманами, предлагая при этом лучшее соотношение цена/качество.