OnePlus 12 станет прорывом в серии по части аккумулятора

Об этом стало известно благодаря OnLeaks — популярный инсайдер поделился характеристиками смартфона.

Сообщается, что главным нововведением будет ёмкий аккумулятор на 5400 мАч, что значительно превосходит предыдущие модели OnePlus. Это означает, что OnePlus 12 сможет работать дольше без необходимости подзарядки, чем большинство флагманских смартфонов на рынке.

Ещё одной интересной особенностью устройства станет зарядка, которая, хоть и уступает предполагаемой 150-ваттной версии, всё равно будет быстрой — 100 Вт. Также будет поддерживаться беспроводная зарядка мощностью 50 Вт.

Кроме того, OnePlus 12 будет оборудован превосходным экраном — 6,7-дюймовый OLED с разрешением 2K и частотой обновления 120 Гц явно приятно удивит.

В основе смартфона будет лежать топовый процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, а его камеры будут иметь разрешение 50, 50 и 64 Мп.