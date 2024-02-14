OnePlus 12R с самой большой батареей среди всех смартфонов бренда вышел за пределами Индии

Смартфон предлагается в двух цветовых решениях — Iron Gray и Cool Blue, а также в двух вариантах памяти: 8/128 ГБ и 16/256 ГБ.

Причём, жители Европы и Великобритании смогут приобрести только версию на 16 ГБ. Более того, в Великобритании доступен только цвет Iron Gray. Цены варьируются от $499,99 в США до £649 в Великобритании за модель на 16/256 ГБ.

Сердцем OnePlus 12R служит процессор Snapdragon 8 Gen 2, а его 6.78-дюймовый AMOLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц обещает невероятно плавное изображение.

Новинка работает на базе Android 14 с фирменной оболочкой OxygenOS 14 и оснащена батареей на 5500 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 100 Вт, что делает его одним из самых мощных устройств на рынке.