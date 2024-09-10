OnePlus 13 получит неанонсированный чип Snapdragon 8 Gen 4 и выйдет уже в октябре

По словам президента OnePlus China Луис Ли, устройство получит непревзойденную производительность благодаря новейшему чипсету Snapdragon 8 Gen 4, который еще не был официально анонсирован.

По словам Ли, Snapdragon 8 Gen 4 с уникальной двухъядерной архитектурой обеспечит «эпохальный» скачок в производительности. Процессор станет новым этапом для мобильных чипов и OnePlus 13 будет первым в линейке устройств бренда, которые предложат такие «передовые» возможности.

Кроме того, ожидается, что на устройствах OnePlus с этим процессором будут эксклюзивные функции, которые выделят их среди конкурентов.

Напомним, что по последним данным Qualcomm официально представит Snapdragon 8 Gen 4 в конце октября. Скорее всего, на мероприятии 24 октября.