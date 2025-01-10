OnePlus 13 стал лучшим Android-смартфоном на начало 2025 года в топ-6 от TechRadar

Смартфон привлекает внимание флагманской начинкой, мощной камерой, ИИ-функциями и сбалансированной ценой. Внешний вид устройства также отмечен как один из лучших.

На втором месте расположились Google Pixel 9 Pro и его увеличенная версия Pro XL, которые отличаются лишь размерами. Их камеры и производительность идентичны, что делает их популярным выбором среди пользователей.

Samsung Galaxy S24 Ultra признан лучшим камерофоном благодаря великолепной основной камере, широкоугольному объективу и двум телевикам, позволяющим делать снимки высочайшего качества.

В категории премиальных смартфонов лидирует Samsung Galaxy S24 Plus, выделяющийся большим экраном, хорошей камерой и интеллектуальными функциями.

Google Pixel 9 назван самым сбалансированным устройством с отличным сочетанием камеры и производительности, а в категории среднебюджетных смартфонов выделили Google Pixel 8a за его почти равное качество с Pixel 8.