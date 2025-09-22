Телефоны
Опубликовано 22 сентября 2025, 20:12
1 мин.

OnePlus 15 показали на живом фото — вспышка и камеры отличаются от рендеров

Что ж, ждем
Киберспортивная лига PEL опубликовала в Weibo фотографию, на которой заметен белый смартфон, предположительно OnePlus 15.
Инсайдеры Digital Chat Station и Ice Universe подтвердили, что речь идет о грядущем флагмане компании. Ранее дизайн новинки появлялся на рендерах, но живой снимок выявил отличия.

Камерный блок действительно квадратный, напоминая iPhone прошлых поколений и компактный OnePlus 13s, однако элементы расположены иначе. Вспышка оказалась заметно крупнее и встроена в отдельный черный круг, а третий сенсор смещен чуть выше, чем на утечках.

По слухам, OnePlus 15 получит дисплей с частотой обновления до 165 Гц, что станет новым рекордом для бренда, а также фирменный фотодвижок DetailMax Engine, ориентированный на улучшенную обработку снимков. В качестве основы ожидается топовый чип Snapdragon 8 Elite Gen 5.

Презентация нового флагмана должна состояться до конца 2025 года.

Источник:Weibo
Автор:Булат Кармак
