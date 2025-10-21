Телефоны
Опубликовано 21 октября 2025, 07:22
1 мин.

OnePlus 15 получит самую большую батарею в истории бренда на 7300 мАч и 120-Вт зарядку

Ждем релиза в ноябре
Компания OnePlus продолжает раскрывать характеристики своего нового флагмана OnePlus 15, презентация которого состоится 27 октября в Китае.
OnePlus 15 получит самую большую батарею в истории бренда на 7300 мАч и 120-Вт зарядку
© Gizmochina

На этот раз производитель подтвердил, что смартфон оснастят самой емкой батареей в истории бренда — 7300 мАч. Новинка поддерживает 120-Вт проводную зарядку, 50-Вт беспроводную и режим «bypass charging», позволяющий питать устройство напрямую во время игр, снижая нагрев аккумулятора.

Ранее OnePlus уже раскрыла часть характеристик. Смартфон получит 6,78-дюймовый OLED-дисплей X3 от BOE с разрешением 1,5K и частотой 165 Гц, а также ультразвуковой сканер отпечатков под экраном.

В основе устройства лежит Snapdragon 8 Elite Gen 5, в паре с до 16 ГБ LPDDR5X оперативной и 1 ТБ постоянной памятью стандарта UFS 4.1. Для улучшения графики предусмотрен чип P3 Display, повышающий плавность и цветопередачу в играх.

Ожидается, что глобальная версия OnePlus 15 выйдет в ноябре, а индийский релиз состоится 13 ноября.

Источник:Gizmochina
Автор:Булат Кармак
Теги:
#OnePlus
,
#аккумулятор
,
#смартфон