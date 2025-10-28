OnePlus 15 представлен — флагманский смартфон со 165 Гц, 7300 мАч и Snapdragon 8 Gen 5

OnePlus 15 представлен — флагманский смартфон со 165 Гц, 7300 мАч и Snapdragon 8 Gen 5Ждем выхода за пределами Китая уже в ноябре
Главные особенности — дисплей с частотой 165 Гц, аккумулятор на 7300 мАч и новейший чип Snapdragon 8 Elite Gen 5.
OnePlus 15 получил плоский 6,78-дюймовый BOE X3 AMOLED-дисплей с разрешением FullHD+ и тончайшими рамками в 1,15 мм. Смартфон отказался от сотрудничества с Hasselblad — камеры теперь основаны на системе Oppo Lumo Imaging.
Основной модуль на 50 Мп (1/1,56"), телевик на 50 Мп с 3,5-кратным зумом и ультраширик на 50 Мп. Фронтальная камера — 32 Мп.
Устройство оснащено батареей 7300 мАч с поддержкой 120-ваттной проводной и 50-ваттной беспроводной зарядки. Работает смартфон под управлением ColorOS 16 на базе Android 16.
Продажи в Китае стартуют 28 октября. Цена — от €482 за версию 12/256 ГБ до €650 за конфигурацию 16 ГБ/1 ТБ. Глобальный релиз ожидается в ноябре.