OnePlus 15 представлен — флагманский смартфон со 165 Гц, 7300 мАч и Snapdragon 8 Gen 5

Главные особенности — дисплей с частотой 165 Гц, аккумулятор на 7300 мАч и новейший чип Snapdragon 8 Elite Gen 5.

OnePlus 15 получил плоский 6,78-дюймовый BOE X3 AMOLED-дисплей с разрешением FullHD+ и тончайшими рамками в 1,15 мм. Смартфон отказался от сотрудничества с Hasselblad — камеры теперь основаны на системе Oppo Lumo Imaging.

Основной модуль на 50 Мп (1/1,56"), телевик на 50 Мп с 3,5-кратным зумом и ультраширик на 50 Мп. Фронтальная камера — 32 Мп.