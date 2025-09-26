OnePlus 15 представлен официально: чип Snapdragon 8 Elite Gen 5 и прощание с Hasselblad

Смартфон получит новейший чипсет Snapdragon 8 Elite Gen 5 и дисплей с частотой обновления 165 Гц, что делает его одним из самых производительных устройств 2026 года.

Любопытно, что OnePlus 14 пропустили — модель выйдет сразу после OnePlus 13. Причина проста: число «4» считается несчастливым в китайской культуре.

Дизайн новинки больше напоминает OnePlus 13T с квадратным блоком камер и, вероятно, без фирменного переключателя уведомлений — его заменит кастомизируемая кнопка.

Главное изменение касается камер: сотрудничество с Hasselblad завершено после пяти лет партнерства. Теперь OnePlus будет использовать собственную систему обработки изображений DetailMax Engine, тогда как Oppo продолжит работать с Hasselblad.

OnePlus 15 в принципе должен стать не только самым мощным смартфоном бренда, но и символом новой эры, где компания берет курс на независимую технологию камер.