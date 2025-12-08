OnePlus 15 превзошёл Samsung S25 по качеству камер в сравнительном тесте

Оба смартфона умеют записывать видео на фронтальную камеру в 4К 30 к/с. Что касается ультраширокоугольного объектива, то угол обзора у S25 здесь больше и тона более холодные, а ещё естественные цвета.

Основной сенсор лучше у OnePlus 15. При этом S25 делает более тёплые снимки.

У OnePlus телевик с 3,5-кратным зумом, а у Samsung - с 3-кратным. Фото на OnePlus 15 получаются более детализированные и резкие, при этом на S25 много шумов. По части качества снимков при использовании максимального зума побеждает тоже OnePlus.

С примерами фотографий вы можете ознакомиться ниже на скриншотах.