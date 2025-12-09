OnePlus 15 сравнили по качеству съёмки с iPhone 17 Pro

Опубликовано 09 декабря 2025, 11:151 мин.
OnePlus 15 сравнили по качеству съёмки с iPhone 17 ProВ видеосъёмке iPhone по-прежнему лидирует
Эксперт YouTube-канала Technotin продемонстрировал, как снимают фото и видео смартфоны OnePlus 15 и iPhone 17 Pro.
При съёмке на фронтальную камеру в 4К 60 к/с угол обзора у iPhone 17 Prо шире, чем у OnePlus 15. Также у iPhone есть автофокусировка и он быстрее справляется с обработкой ярких объектов при записи видео.
Приблизить объект при видеосъёмке на iPhone можно гораздо сильнее, чем на OnePlus. Качество телефотообъектива тоже немного лучше на 17 Pro.
С примерами фото вы можете ознакомиться ниже.
Вывод
OnePlus 15 предлагает действительно хорошие камеры. Однако в некоторых ситуациях его превосходит iPhone 17 Pro, особенно это касается видеосъёмки.
Источник:Technotin
Автор:Вячеслав Логинов