OnePlus 15 сравнили по качеству съёмки с iPhone 17 Pro

При съёмке на фронтальную камеру в 4К 60 к/с угол обзора у iPhone 17 Prо шире, чем у OnePlus 15. Также у iPhone есть автофокусировка и он быстрее справляется с обработкой ярких объектов при записи видео.

Приблизить объект при видеосъёмке на iPhone можно гораздо сильнее, чем на OnePlus. Качество телефотообъектива тоже немного лучше на 17 Pro.

С примерами фото вы можете ознакомиться ниже.