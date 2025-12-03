OnePlus 15 сравнили по камерам и автономности с Samsung, iPhone и Pixel

На всех протестированных моделях смартфонов стоят стереодинамики. Однако по громкости OnePlus 15 похож на Pixel 10 Pro XL, а iPhone 17 Pro Max, хоть и немного тише, даёт более чистый звук. Самый слабые динамики оказались у Samsung S25 Ultra.

С точки зрения съёмки фото на основную камеру по освещённости лучше справляется Pixel, а по цветопередаче - iPhone. При этом в портретном режиме OnePlus демонстрирует лучшие результаты. Примеры снимков вы можете увидеть ниже.

В целом по камерам OnePlus 15, как и OnePlus 13, всё ещё не догнал конкурентов. Объективы у него неплохие, но в большинстве случаев при тех же условиях можно ожидать лучших результатов от iPhone или Galaxy.

По части производительности ситуация следующая. На OnePlus 15 стоит Snapdragon 8 Elite Gen 5, на iPhone 17 Pro Max - А19 Pro, на Samsung S25 Ultra - Snapdragon 8 Elite for Galaxy, на Pixel 10 Pro XL - Tensor G5. Оперативной памяти у iPhone - 12 ГБ, у Pixel - 16 ГБ, у OnePlus и Samsung - 12/16 ГБ. При этом у 17 Pro Max доступно от 256 ГБ до 2 ТБ внутренней памяти, тогда как в остальных случаях - до 1 ТБ. Результаты тестирования процессоров вы можете увидеть ниже на скриншотах.