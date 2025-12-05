OnePlus 15 сравнили с Oppo Find X9 Pro и Xiaomi 17 Pro Max по камерам

Качество снимков в дневное время при использовании зума сохраняется лучшим на OnePlus 15. При этом смартфон предлагает увеличение в 3,5, 7, 10, 30, 60 и 120 раз. Oppo Find X9 Pro может приближать в 3, 6, 10, 30, 60, 120 раз, а Xiaomi 17 Pro Max - в 5, 7, 10, 30, 60, 120 раз. С примерами фото вы можете ознакомиться ниже.

Что касается портретных снимков, то с яркими объектами OnePlus справляется лучше остальных. Засветов на фотографиях у него меньше.