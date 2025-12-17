Телефоны
Опубликовано 17 декабря 2025, 23:15
1 мин.

OnePlus 15 в фототесте против Vivo X300 Pro: невелика разница

Но чуть лучше оказался Vivo
На YouTube-канале Dariusz Tech продемонстрировали, как снимают фото и видео в разных условиях смартфоны Vivo X300 Pro и OnePlus 15.
© Dariusz Tech

В режиме портретной видеосъёмки максимальное разрешение у Vivo X300 Pro - 4К 60 к/с, тогда как у OnePlus 15 - 4К 30 к/с. Портретные фотографии получаются плюс-минус одинаковые по качеству в обоих случаях.

Стабилизация и качество картинки немного хуже при видеосъёмке у OnePlus. С макросъёмкой чаще всего чуть лучше справляется OnePlus.

В ночное время качество картинки на OnePlus становится заметно хуже, чем на Vivo. Особенно заметно это при использовании зума.

С примерами фото вы можете ознакомиться ниже.

© Dariusz Tech

Вывод

Vivo X300 Pro в целом оказался немного лучше конкурента. Тем не менее OnePlus 15, по мнению блогера, - одно из самых недооценённых устройств на сегодня. Камеры у него более качественные, чем думают многие. Да, стабилизация работает не очень, при использовании зума качество хуже, но для повседневных фото он более чем чем подходит. Портретные снимки тоже выходят прекрасными, а ещё вы получаете большой аккумулятор и отличную автономность (смартфона хватит на два дня без подзарядки).