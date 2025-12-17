OnePlus 15 в фототесте против Vivo X300 Pro: невелика разница

В режиме портретной видеосъёмки максимальное разрешение у Vivo X300 Pro - 4К 60 к/с, тогда как у OnePlus 15 - 4К 30 к/с. Портретные фотографии получаются плюс-минус одинаковые по качеству в обоих случаях.

Стабилизация и качество картинки немного хуже при видеосъёмке у OnePlus. С макросъёмкой чаще всего чуть лучше справляется OnePlus.

В ночное время качество картинки на OnePlus становится заметно хуже, чем на Vivo. Особенно заметно это при использовании зума.

С примерами фото вы можете ознакомиться ниже.