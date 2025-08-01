OnePlus 15R получит топовый чип и экран 165 Гц — флагман за «недорого»

Устройство станет международной версией OnePlus Ace 6, который готовится к запуску в Китае. По данным утечек, экран новинки будет иметь разрешение 1.5K и поддержку ультразвукового сканера отпечатков.

Учитывая акцент серии R на производительности, выбор флагманского чипа вполне логичен. Камера, по слухам, будет включать основную, ультраширокоугольную и телеобъектив — хотя в китайской версии Ace 5 зум-камер не было.

Особое внимание уделено автономности: батарея ёмкостью свыше 7000 мАч обещает отличную выносливость, а корпус получит защиту IP68/69 и металлическую рамку.

Также в разработке новая линейка OnePlus Turbo — с чипом Snapdragon 8s Elite, позиционируемым как субфлагман с производительностью близкой к топовой.