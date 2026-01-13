7400 мАч и мощный Snapdragon 8 Gen 5: OnePlus 15R поступил в продажу в России

Главный анонс — OnePlus 15R. Это универсальный смартфон для игр, фото и тяжелых задач. И ещё это первый смартфон в глобальной версии, получивший процессор Snapdragon 8 Gen 5. Согласно заявленным данным, новый чип обеспечивает прирост производительности CPU на 36%, а графической подсистемы — на 11% по сравнению с прошлым поколением (8 Gen 3).

В дополнение к мощному процессору смартфон оснастили быстрой памятью стандартов LPDDR5X Ultra RAM и накопителем UFS 4.1.

Ключевая особенность модели — аккумулятор емкостью 7400 мАч. Несмотря на внушительный объем, 15R поддерживает быструю зарядку 80W SUPERVOOC. OnePlus 15R сертифицирован сразу по четырем стандартам пыле- и влагозащиты — IP66, IP68, IP69 и IP69K, что подразумевает устойчивость даже к мойке под высоким давлением.

Для мультимедиа используется 6,83-дюймовый LTPS AMOLED-дисплей с разрешением 1.5K и частотой обновления 165 Гц — OnePlus преподносит это как хороший задел для соревновательных игр на смартфоне.

Подробные технические характеристики OnePlus 15R: