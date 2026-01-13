7400 мАч и мощный Snapdragon 8 Gen 5: OnePlus 15R поступил в продажу в России

7400 мАч и мощный Snapdragon 8 Gen 5: OnePlus 15R поступил в продажу в РоссииС виду хорош во всём, кроме отсутствия оптического зума
Главный анонс — OnePlus 15R. Это универсальный смартфон для игр, фото и тяжелых задач. И ещё это первый смартфон в глобальной версии, получивший процессор Snapdragon 8 Gen 5. Согласно заявленным данным, новый чип обеспечивает прирост производительности CPU на 36%, а графической подсистемы — на 11% по сравнению с прошлым поколением (8 Gen 3).
В дополнение к мощному процессору смартфон оснастили быстрой памятью стандартов LPDDR5X Ultra RAM и накопителем UFS 4.1.
Ключевая особенность модели — аккумулятор емкостью 7400 мАч. Несмотря на внушительный объем, 15R поддерживает быструю зарядку 80W SUPERVOOC. OnePlus 15R сертифицирован сразу по четырем стандартам пыле- и влагозащиты — IP66, IP68, IP69 и IP69K, что подразумевает устойчивость даже к мойке под высоким давлением.
Для мультимедиа используется 6,83-дюймовый LTPS AMOLED-дисплей с разрешением 1.5K и частотой обновления 165 Гц — OnePlus преподносит это как хороший задел для соревновательных игр на смартфоне.
Подробные технические характеристики OnePlus 15R:
|Характеристики OnePlus 15R
|Процессор
|Snapdragon 8 Gen 5
|Дисплей
|6.83" LTPS AMOLED, 1.5K, 165 Гц
|Аккумулятор
|7400 мАч
|Зарядка
|80 Вт (SUPERVOOC)
|Память
|LPDDR5X Ultra RAM / UFS 4.1
|Камеры
|Основная 50 Мп, f/1.8 Sony IMX906 (видео 4K/120fps)
|Сверхширокоугольная 8 Мп, f/2.2 Sony IMX355
|Фронтальная 32 Мп, f/2.0
|Влагозащита/пылезащита
|IP69K
Цены OnePlus 15R в России:
-
Версия 12/256 ГБ — от 35 983 ₽
-
Версия 12/512 ГБ — от 40 572 ₽
Помимо смартфона, в продажу поступили два устройства из экосистемы OnePlus.
OnePlus Pad Go 2 — планшет для учебы и видео/аудио. Отличается крупным 12,1" дисплеем с «фирменным» соотношением сторон 7:5, яркостью до 900 нит и поддержкой Dolby Vision. За производительность отвечает процессор MediaTek Dimensity 7300 Ultra, а автономность обеспечивает батарея на 10 050 мАч. Работает устройство на OxygenOS 16 с функцией Open Canvas для удобной многозадачности на большой диагонали дисплея. Цена: от 24 999 ₽.
OnePlus Watch Lite — умные часы весом всего 35 граммов. Оснащены ярким (3000 нит) 1,46-дюймовым AMOLED-экраном и модулем GPS для тренировок без смартфона. Часы поддерживают более 100 спортивных режимов, мониторинг SpO₂ и имеют водозащиту 5ATM. Цена: от 11 035 ₽.
Все новинки уже доступны для заказа на Ozon и AliExpress. Позже ожидается появление устройств в DNS, на Яндекс Маркете и Wildberries.