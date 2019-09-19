OnePlus 7T Pro засветился на первом высококачественном рендере

В остальном же OnePlus 7T Pro выглядит идентично 7 Pro: в устройстве используется точно такая же выезжающая камера, здесь такие же минимальные рамки, как в прошлом поколения. Да что уж там — OnePlus 7T Pro имеет даже точно такую же синюю заднюю часть, как предшественник. И это, если честно, странно, так как младшая версия устройства наоборот оснащена круглым блоком для камер, как это будет реализовано в Huawei Mate 30 Pro.
Что касательно железа, то тут все ожидаемо: в OnePlus 7T Pro ожидается использование флагманского процессора Snapdragon 855 Plus, до 12 ГБ оперативной памяти и, возможно, 512 ГБ памяти постоянной. Анонс линейки OnePlus 7T должен пройти в два этапа: сначала, 26 сентября, компания покажет OnePlus 7T в США, а 10 октября ожидается анонс Pro-версии в Европе.