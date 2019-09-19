OnePlus 7T Pro засветился на первом высококачественном рендере

До анонса нового поколения смартфонов от OnePlus осталось не так много времени — первое мероприятие по этому поводу пройдет уже в конце сентября. И чем ближе презентация, тем больше утечек относительно новых устройств попадает в сеть. Вот и на этот раз — благодаря новому рендеру OnePlus 7T Pro можно понять, что компания планирует добавить новый датчик сбоку от основной камеры. Скорее всего, это датчик глубины, который все чаще стал появляться в современных смартфонах.