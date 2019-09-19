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OnePlus 7T Pro засветился на первом высококачественном рендере

Выглядит как-то серо
До анонса нового поколения смартфонов от OnePlus осталось не так много времени — первое мероприятие по этому поводу пройдет уже в конце сентября. И чем ближе презентация, тем больше утечек относительно новых устройств попадает в сеть. Вот и на этот раз — благодаря новому рендеру OnePlus 7T Pro можно понять, что компания планирует добавить новый датчик сбоку от основной камеры. Скорее всего, это датчик глубины, который все чаще стал появляться в современных смартфонах.

В остальном же OnePlus 7T Pro выглядит идентично 7 Pro: в устройстве используется точно такая же выезжающая камера, здесь такие же минимальные рамки, как в прошлом поколения. Да что уж там — OnePlus 7T Pro имеет даже точно такую же синюю заднюю часть, как предшественник. И это, если честно, странно, так как младшая версия устройства наоборот оснащена круглым блоком для камер, как это будет реализовано в Huawei Mate 30 Pro.

Что касательно железа, то тут все ожидаемо: в OnePlus 7T Pro ожидается использование флагманского процессора Snapdragon 855 Plus, до 12 ГБ оперативной памяти и, возможно, 512 ГБ памяти постоянной. Анонс линейки OnePlus 7T должен пройти в два этапа: сначала, 26 сентября, компания покажет OnePlus 7T в США, а 10 октября ожидается анонс Pro-версии в Европе.

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