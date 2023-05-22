OnePlus 8 взорвался в постели у пользователя, пока он спал

OnePlus 8 взорвался в постели у пользователя, пока он спалКомпания очень странно отреагировала на инцидент
Владелец смартфона OnePlus 8 Pro из США обратился в службу поддержки компании с жалобой на взрыв батареи своего устройства.
Инцидент произошёл, когда телефон находился в режиме ожидания и не был подключён к зарядному устройству.
Пользователь поделился видео взорвавшегося смартфона на Reddit. На ролике видно, как от смартфона идёт дым. Пользователь попросил компанию OnePlus провести расследование инцидента — по его словам, случившееся представляло серьёзную угрозу для его жизни.
В ответ на обращение пользователя, служба поддержки OnePlus заявила, что взрыв батареи мог быть связан с «давлением на материнскую плату». Однако владелец смартфона считает эту причину необоснованной и требует дополнительного расследования.
На данный момент неизвестно, каким образом будет разрешён данный инцидент. Однако этот случай в очередной раз подчёркивает важность правильного обращения со смартфонами.