OnePlus 8 взорвался в постели у пользователя, пока он спал

Инцидент произошёл, когда телефон находился в режиме ожидания и не был подключён к зарядному устройству.

Пользователь поделился видео взорвавшегося смартфона на Reddit. На ролике видно, как от смартфона идёт дым. Пользователь попросил компанию OnePlus провести расследование инцидента — по его словам, случившееся представляло серьёзную угрозу для его жизни.

В ответ на обращение пользователя, служба поддержки OnePlus заявила, что взрыв батареи мог быть связан с «давлением на материнскую плату». Однако владелец смартфона считает эту причину необоснованной и требует дополнительного расследования.

На данный момент неизвестно, каким образом будет разрешён данный инцидент. Однако этот случай в очередной раз подчёркивает важность правильного обращения со смартфонами.