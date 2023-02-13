OnePlus Ace 2 стал самым быстропродаваемым Android-смартфоном за последний год

По данным специалистов, всего за 37 минут после запуска Ace 2 обошёл все Android-смартфоны, выпущенные за последний год. Причём это касается как тех моделей, что были доступны на Tmall, так и на JD.com.

По словам менеджер по продукции OnePlus Чжоу Биньсуня, в компании испытали «волнение по поводу телефона», назвав его «самым взрывным продуктом, в создании которого он принимал участие».

Напомним, что в основу OnePlus Ace 2 лёг мощный процессор Snapdragon 8+ Gen 1, дополненный оперативной памятью стандарта LPDDR5X и внутренним накопителем UFS 3.1. Дисплей устройства 6,74-дюймовый, выполненный по технологий AMOLED и с переменной частотой обновлений: от 45 до 120 Гц.