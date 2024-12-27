OnePlus анонсировала долгожданные мощные смартфоны Ace 5 и Ace 5 Pro

Ace 5 оснащён Snapdragon 8 Gen 3, а Pro-версия — Snapdragon 8 Elite. Оба устройства предлагают от 12 до 16 ГБ ОЗУ и до 1 ТБ встроенной памяти.

Смартфоны имеют одинаковые 6.78-дюймовые LTPO OLED-экраны с разрешением 2780×1264 пикселей, частотой 1−120 Гц и яркостью до 1600 нит. Основные камеры включают модули на 50, 8 и 2 Мп, фронтальная камера — 16 Мп.

Ace 5 получил аккумулятор ёмкостью 6400 мАч с зарядкой 80 Вт, а Pro — 6100 мАч с поддержкой быстрой зарядки 100 Вт. Корпуса смартфонов выполнены из металла, защищены по стандарту IP65.

Цены на Ace 5 варьируются от $ 310 до $ 480, а на Ace 5 Pro — от $ 460 до $ 650.