OnePlus анонсировала долгожданный среднебюджетный смартфон Nord 3 с 50 Мп камерой и 120 Гц дисплеем

Новинка получила 6,7-дюймовый дисплей с плавной частотой обновления 120 Гц и яркостью 1500 нит, что обеспечивает качественное и реалистичное отображение контента.

Он также имеет 50-мегапиксельную основную камеру, которая использовалась в флагманском OnePlus 11. Из прочих особенностей можно отметить мощный процессор Dimensity 9000 от MediaTek и аккумулятор ёмкостью 5000 мАч с быстрой зарядкой на 80 Вт.

OnePlus Nord 3 доступен в двух вариантах памяти: 8/128 ГБ и 16/256 ГБ. Работает девайс под управлением Android 13 с OxygenOS 13.1.