OnePlus дала пожизненную гарантию на работу экрана устройств с специфическим дефектом

Этот дефект экрана, проявляющийся в виде постоянной зелёной линии, затронул многие AMOLED-смартфоны различных производителей.

OnePlus обратилась к Android Authority с заявлением о том, что предоставит пожизненную гарантию на экраны всех затронутых устройств. Однако стоит отметить, что данная политика пока что применяется только к клиентам в Индии.

Компания также предлагает скидки на апгрейд для владельцев некоторых моделей OnePlus 8 и 9, если запасные части для замены экрана недоступны.

Данное решение OnePlus является одним из первых шагов компании в ответ на столь неприятную и распространённую проблему. Надеемся, что другие производители также предложат решения для своих клиентов, столкнувшихся с аналогичным изъяном.