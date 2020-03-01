Телефоны
Сегодня 14:24
OnePlus готовит анонс совершенно нового продукта
И это даже не смартфон!
Уже совсем скоро OnePlus должна анонсировать два новых флагманских смартфон и, возможно, свежий бюджетный девайс — впервые со времен выхода достаточно провального OnePlus X.
Но, как оказалось, компания уже вот-вот, послезавтра, готовит анонс совершенно нового продукта. И если верить данным, опубликованным представителями OnePlus, это не только не смартфон, но даже не какой-либо коммерческий продукт. К сожалению, никакой иной информации о готовящемся анонсе компания не рассказала, оставив общественность копаться в своих собственных догадках.
Напомним, что анонс новеньких OnePlus 8 и OnePlus 8 Pro ожидаются в мае, но последние слухи говорили о том, что изначально компания планировала представить устройства уже в марте-апреле, но из-за эпидемии коронавируса было принято решение перенести мероприятие.