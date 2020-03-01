OnePlus готовит анонс совершенно нового продукта

Но, как оказалось, компания уже вот-вот, послезавтра, готовит анонс совершенно нового продукта. И если верить данным, опубликованным представителями OnePlus, это не только не смартфон, но даже не какой-либо коммерческий продукт. К сожалению, никакой иной информации о готовящемся анонсе компания не рассказала, оставив общественность копаться в своих собственных догадках.