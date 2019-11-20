OnePlus готовит сразу два варианта более дорогой версии своего будущего флагмана

Более того, согласно опубликованным изображениям, OnePlus готовит сразу два прототипа OnePlus 8 Pro. Один из них оборудован одинарной селфи-камерой, в то время как второй оснащен двухмодульной фронтальной камерой. Внешне смартфон представляет из себя модифицированный аналог OnePlus 7 Pro. К примеру, его трехмодульная задняя камера расположена аналогичным образом, однако с некоторыми дополнениями.