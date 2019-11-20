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OnePlus готовит сразу два варианта более дорогой версии своего будущего флагмана
Речь о OnePlus 8 Pro
Несмотря на то, что OnePlus показала серию OnePlus 7T буквально в октябре, новая утечка гласит, что компания уже начала разработку нового флагмана. Так, на сайте TrueTech появились первые эскизы грядущего OnePlus 8 Pro.
Более того, согласно опубликованным изображениям, OnePlus готовит сразу два прототипа OnePlus 8 Pro. Один из них оборудован одинарной селфи-камерой, в то время как второй оснащен двухмодульной фронтальной камерой. Внешне смартфон представляет из себя модифицированный аналог OnePlus 7 Pro. К примеру, его трехмодульная задняя камера расположена аналогичным образом, однако с некоторыми дополнениями.
На опубликованном эскизе можно увидеть, что задняя панель смартфона, помимо выреза для камеры, имеет еще несколько отверстий. Сообщается, что верхний круглый вырез, расположенный слева от модуля необходим для времяпролетной камеры, тогда как чуть ниже расположено отверстие для отвечающее за лазерную автофокусировку.