OnePlus готовит три флагмана: OnePlus 15, Ace 6 и новую линейку Turbo с батареей на 7650 мАч

По данным источника, новинки получат аккумуляторы разной ёмкости: OnePlus 15 — 7300 мАч, Ace 6 — 7800 мАч, а OnePlus Turbo — 7650 мАч.

Таким образом, новая серия займёт промежуточное положение между двумя основными моделями. При этом все три смартфона будут поддерживать быструю зарядку 100 Вт.

Каждый из аппаратов оснастят дисплеем с разрешением 1.5K и частотой 165 Гц, что уже подтверждено для OnePlus 15. Сердцем устройств станет чип Snapdragon 8 Elite Gen 5, однако для версии Turbo ожидается обычный Snapdragon 8 Gen 5 — это будет первый смартфон с этим процессором.

Инсайдеры отмечают, что новая линейка Turbo станет экспериментальной — OnePlus хочет предложить пользователям максимум автономности и производительности в более агрессивном дизайне.