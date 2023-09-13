OnePlus и Samsung: как крупные Android-бренды потроллили iPhone 15

Хотя Apple представила это как «улучшение» для лучшей совместимости, крупные производители Android-смартфонов не остались в стороне и высказали своё мнение.

Samsung, главный конкурент Apple в сегменте смартфонов, был особенно жесток в своих комментариях. Компания отметила, что переход на USB-C — не столько заслуга Apple, сколько необходимость, поскольку ЕС требует от всех смартфонов использовать данный стандарт начиная с 2024 года.

OnePlus, другой популярный бренд Android-смартфонов, также присоединился к троллингу Apple. Компания подчеркнула, что они уже давно используют USB-C и готовятся к запуску своего первого складного смартфона этой осенью.

Этот эпизод показывает, как конкуренция между Apple и производителями Android-устройств становится всё более острой.

В то время как купертиновцы стараются подать свои решения как инновационные, другие компании не упускают шанса указать на их отставание.