OnePlus изобрела складывающийся втрое смартфон

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OnePlus изобрела складывающийся втрое смартфонВыглядит интересно, но малопрактично
Пока основные игроки смартфонного рынка соревнуются в создании складывающихся пополам устройств, OnePlus решила пойти чуточку дальше.
Китайский бренд запатентовал свою новую разработку — складывающийся трижды смартфон. Соответствующий документ и изображение обнаружили наши коллеги из LetsGoDigital.
Судя по ним, телефон будет разделён на три примерно одинаковых сегмента. В итоге в разложенном виде он будет напоминать широкоформатный планшет, в то время как в сложенном — стандартный, пускай и немного толстоватый, смартфон.
На данный момент нет точной информации, как скоро OnePlus будет готова представить запатентованный девайс широкой публике. Возможно, это случится уже в следующем году.
Напомним, что ещё одним пионером на рынке складных смартфонов в 2022 году должна стать Google. Именно следующей осенью поисковый гигант может наконец-то представить свой Pixel Fold.
Источник: LetsGoDigital