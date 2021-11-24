OnePlus изобрела складывающийся втрое смартфон

На данный момент нет точной информации, как скоро OnePlus будет готова представить запатентованный девайс широкой публике. Возможно, это случится уже в следующем году.

Напомним, что ещё одним пионером на рынке складных смартфонов в 2022 году должна стать Google. Именно следующей осенью поисковый гигант может наконец-то представить свой Pixel Fold.