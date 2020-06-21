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OnePlus может добавить в бюджетный смартфон функцию, взятую у флагмана
Речь о так называемом OnePlus Nord
Ожидается, что уже в скором времени OnePlus официально анонсирует свой новый бюджетный смартфон, который по предварительным данным будет назван OnePlus Nord. Сейчас же выяснилось, что компания может добавь в него функцию, взятую у флагмана.
Речь о быстрой зарядке, которая присутствует в флагманских смартфонах компании. Об этом стало известно благодаря сертификационным данным TUV Rheinland. Так, сообщается, что бюджетный смартфон получит поддержку зарядки на 30 Вт.
Также смартфону приписывают экран с частотой обновления изображения 90 Гц, а также энергоемкий аккумулятор на 4000 или 4300 мАч.Сердцем устройства может выступить процессор Snapdragon 765. Что касается стоимости, то по предварительным данным, компания оценит новинку в 330-350 долларов.