OnePlus может добавить в бюджетный смартфон функцию, взятую у флагмана

Речь о быстрой зарядке, которая присутствует в флагманских смартфонах компании. Об этом стало известно благодаря сертификационным данным TUV Rheinland. Так, сообщается, что бюджетный смартфон получит поддержку зарядки на 30 Вт.

Также смартфону приписывают экран с частотой обновления изображения 90 Гц, а также энергоемкий аккумулятор на 4000 или 4300 мАч.Сердцем устройства может выступить процессор Snapdragon 765. Что касается стоимости, то по предварительным данным, компания оценит новинку в 330-350 долларов.