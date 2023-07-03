OnePlus наконец-то раскрыла основную камеру грядущего Nord CE 3 5G

Представители компании заявили, что обе модели получат мощную 50-мегапиксельную камеру с поддержкой оптической стабилизации изображения.

OnePlus Nord CE 3 5G будет оснащен 6,7-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением FullHD+ и частотой обновления 120 Гц. Впечатляющая яркость до 950 нит обеспечит яркие и чёткие изображения.

Смартфон получит 16-мегапиксельную фронтальную камеру и 50-мегапиксельный главный модуль, 8-мегапиксельную сверхширокоугольную камеру и 2-мегапиксельную макрокамеру.

Оба девайса будут работать на мощном процессоре Snapdragon 782G и предлагать до 12 ГБ оперативной памяти. Аккумулятор ёмкостью 5000 мАч с поддержкой зарядки SuperVOOC мощностью 80 Вт обеспечит быструю зарядку и долгое время автономной работы.

Ожидается, что цена устройства составит около $304.