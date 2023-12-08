OnePlus назвала дату анонса международной версии флагманского смартфона OnePlus 12

Анонсированный ранее в Китае, аппарат будет представлен на глобальном рынке 23 января. Эта информация была подтверждена Александром Вандерхаге, менеджером OnePlus Benelux, на мероприятии Never Settle Summit, проходившем в Антверпене, Бельгия.

Ивент был организован для объединения сообщества OnePlus и празднования десятилетия с момента запуска бренда. В рамках этого события также было объявлено о расширении компании в сферу IoT-продуктов и о предстоящем выпуске черной версии OnePlus Open в начале 2024 года.

OnePlus 12, наряду с моделью OnePlus 12R, будет представлен в Европе 23 января, обещая принести новые инновации и улучшения, которые фанаты бренда с нетерпением ожидают.