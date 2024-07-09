OnePlus Nord 4 выйдет на рынок 16 июля: в сеть утекли рендеры и характеристики

Просочившиеся изображения показывают, что OnePlus Nord 4 будет иметь гладкий металлический корпус, доступный в черном и мятном вариантах.

Ожидается, что OnePlus Nord 4 будет похож на OnePlus Ace 3V. Он будет работать на базе процессора Snapdragon 7+ Gen 3 SoC, оснащен 6,74-дюймовым OLED-экраном с разрешением 1,5K 120 Гц. Устройство получит емкий аккумулятор на 5 500 мАч с поддержкой быстрой зарядки 100 Вт.

Nord 4 будет оснащен тройной камерой, включая 50-Мп основной сенсор, 8-Мп ультраширокоугольный объектив и 16-Мп камеру для селфи. Среди дополнительных функций — порт USB-C и 3,5-мм разъем для наушников. Также, вероятно, смартфон будет оснащен встроенным в дисплей сканером отпечатков пальцев, стереодинамиками и классом защиты IP65, как и Ace 3V.