OnePlus объяснил отказ поддерживать смартфоны так же долго, как Samsung и Google

Политика OnePlus предполагает обновления в течение 4 лет и 1 год выпуск патчей безопасности. И гнаться за крупными производителями, такими как Google и Samsung, OnePlus не будет.

По словам главы компании, важны не только программные обновления, но и «хлеб» взаимодействия — пользовательский опыт. Потому что должны быть комфорт и удобство использования устройства в самых мелких деталях, а через те же 4 года смартфон вряд ли будет работать «как новый». В связи с этим в OnePlus не видят смысла в семилетних обновлениях: обеспечить такой же опыт взаимодействия, как с новым устройством, даже при регулярных обновлениях, не получится.

Отдельно президент OnePlus отметил, что вендор проводил тестирование OnePlus 12 и 12R совместно с экспертами TÜV SUD. В ходе тестов проводилась симуляция эксплуатации смартфонов на протяжении 7 лет. Результаты показали, что опыт «быстрой и плавной» работы устройств и соответствующего взаимодействия в течение 4 лет — лучше.